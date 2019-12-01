Hombre pierde la vida en redada antiinmigrantes en California; intentaba escapar de las autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 13:17:27

Monrovia, California, Estados Unidos, a 15 de agosto 2025.- Un hombre, que presuntamente es un migrante perdió la vida al ser atropellado por un vehículo mientras intentaba escapar de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada en el municipio de Monrovia, California.

De acuerdo con autoridades locales, los uniformados federales comenzaron un operativo antiinmigrantes en un almacén de Home Depot, en donde muchas personas con estatus migratorio irregular dedicadas al trabajo de campo buscan empleo.

En la acción operativa, la víctima trató de huir del ICE y corrió hacia la autopista, en donde fue embestido por un vehículo particular, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.

Por su parte, un vocero de la Patrulla de Caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.

El asambleísta californiano, John Harabedian, indicó que en dicha redada, la cual calificó de “aterradora y caótica”, fueron detenidas al menos 10 personas.

“Redadas como esta no hacen que nuestras calles sean más seguras, sino que aterrorizan a las familias, infunden miedo y ponen vidas en peligro”, dijo el legislador local en un comunicado.

Como respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), afirmó al medio The New York Times (NYT), que la persona “no estaba siendo perseguida por ninguna autoridad de su dependencia”.

Asimismo, aseguró: “No conocemos su situación legal. No teníamos conocimiento de este incidente ni fuimos notificados por la Patrulla de Carreteras de California hasta horas después de que concluyeran las operaciones en la zona”, según cita el medio neoyorquino.