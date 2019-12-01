Hombre intenta entrar a cabina de avión en Francia; piloto realiza aterrizaje de emergencia

Hombre intenta entrar a cabina de avión en Francia; piloto realiza aterrizaje de emergencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 14:50:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lyon, Francia, a 23 de agosto 2025.- Luego de que un hombre intentara ingresar a la cabina de los pilotos, un avión de Easyjet tuvo que regresar a tierra en Francia, informó la Policía francesa y la aerolínea responsable de la aeronave.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto en cuestión intentó entrar al lugar de los pilotos, luego de que la unidad aérea despegó de la ciudad de Lyon, Francia, con destino a Oporto, en Portugal.

El hombre fue sometido por varios pasajeros y retenido hasta que la nave aterrizó nuevamente en Lyon, según las autoridades francesas.

"El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo", confirmó Easyjet en un comunicado.

"El vuelo fue recibido por la policía a su llegada y, una vez que el pasajero fue retirado, el vuelo continuó hacia Oporto", agregó la aerolínea.

Cabe mencionar que, la policía dijo que el hombre, un ciudadano portugués de 26 años, fue sometido a exámenes médicos y padecía de mareos y delirios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran más de mil 200 paquetes de estupefacientes, en Sonora; hay un detenido
Crimen pierde más de 139 millones de pesos tras segundo decomiso en costas de Guerrero: Marina frustra llegada de más de un millón de dosis a las calles
Veterinario deberá pagar reparación del daño y cumplir condiciones por maltrato animal
En Parácuaro, Michoacán, aseguran armas, granadas y un vehículo
Más información de la categoria
Crimen pierde más de 139 millones de pesos tras segundo decomiso en costas de Guerrero: Marina frustra llegada de más de un millón de dosis a las calles
Reses caen en campo de minas en la Tierra Caliente de Michoacán: Explosiones matan a 13 animales
Cambio en la SCJN deja al gobierno casi 8 mil mdp, según informe de Norma Piña
Israel rechaza declaración de hambruna en Gaza
Comentarios