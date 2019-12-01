Hillary Clinton acusa "encubrimiento" por parte del gobierno de Trump en Caso Epstein

Hillary Clinton acusa "encubrimiento" por parte del gobierno de Trump en Caso Epstein
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 10:18:06
Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de febrero 2026.- La ex candidata presidencial Hillary Clinton acusó al gobierno de Estados Unidos de “encubrimiento” por su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein, el pederasta convicto fallecido en prisión en 2019.

“Saquen los archivos. Están actuando con lentitud”, declaró la esposa del expresidente de EE.UU. Bill Clinton a la cadena británica BBC.

Cabe señalar que, tanto la ex jefa del Departamento de Estado, como el ex mandatario estadounidense tiene previsto comparecer ante una comisión de la Cámara de Representantes para testificar sobre dicho caso.

“No tenemos nada que ocultar. Hemos pedido repetidamente la publicación completa de estos archivos. Creemos que la luz solar es el mejor desinfectante”, añadió Hillary Clinton.

Además, al ser cuestionada sobre si Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe de Inglaterra y hermano del rey británico Carlos III, debería comparecer ante un comité del Congreso, ella respondió: “Creo que todos a quienes se les pida deberían declarar”.

