"Hemos aprendido mucho", dice Trump tras derrotas en comicios locales

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los republicanos han “aprendido mucho” tras las derrotas electorales a nivel estatal y local del martes 4 de noviembre.

En ese sentido, el mandatario estadounidense atribuyó los descalabros al cierre de Gobierno, que ya es el más largo de la historia, y a que fueron elecciones en “zonas muy demócratas”.

“Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie”, dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca.

Lo anterior lo comentó en referencia a las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, donde ganaron por amplio margen las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill; y la victoria de Zohran Mamdani, que hizo historia al ser el primer musulmán y la persona más joven en ser elegida como alcalde de Nueva York.

De igual forma, las derrotas electorales de los republicanos se suman al respaldo a la propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral de California en busca de más escaños legislativos para el partido azul, una medida que busca contrarrestar iniciativas similares en estados dominados por republicanos, que quieren dar ventaja a su formación.