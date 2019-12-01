Heineken recortará 6 mil empleos; señala débil demanda de cerveza a nivel mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 11:17:15

Ámsterdam, Países Bajos, a 11 de febrero 2026.- la cervecera Heineken anunció que llevará a cabo el recorte de hasta 6 mil empleados de su plantilla global, al acusar una débil demanda de cerveza a nivel mundial.

Además, la segunda empresa con mayor global en dicha industria, indicó que fijó unas expectativas de crecimiento de los beneficios para 2026 inferiores a las del año anterior.

Cabe señalar que, el recorte de empleos representa casi un 7 por ciento de de los 87 mil trabajadores que tiene en todo el mundo.

Igualmente, es de mencionar que el pasado mes de enero, Dolf van den Brink, presentó su renuncia como director general de Heineken.

No obstante, a través de un comunicado, la empresa productora de las bebidas Tiger y Amstel, junto con su cerveza homónima, prometió ofrecer un mayor crecimiento con menos recursos, en un intento por calmar a los inversores insatisfechos que afirman que se ha quedado atrás en materia de eficiencia.