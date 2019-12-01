Heineken recortará 6 mil empleos; señala débil demanda de cerveza a nivel mundial

Heineken recortará 6 mil empleos; señala débil demanda de cerveza a nivel mundial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 11:17:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ámsterdam, Países Bajos, a 11 de febrero 2026.- la cervecera Heineken anunció que llevará a cabo el recorte de hasta 6 mil empleados de su plantilla global, al acusar una débil demanda de cerveza a nivel mundial.

Además, la segunda empresa con mayor global en dicha industria, indicó que fijó unas expectativas de crecimiento de los beneficios para 2026 inferiores a las del año anterior.

Cabe señalar que, el recorte de empleos representa casi un 7 por ciento de de los 87 mil trabajadores que tiene en todo el mundo.

Igualmente, es de mencionar que el pasado mes de enero, Dolf van den Brink, presentó su renuncia como director general de Heineken.

No obstante, a través de un comunicado, la empresa productora de las bebidas Tiger y Amstel, junto con su cerveza homónima, prometió ofrecer un mayor crecimiento con menos recursos, en un intento por calmar a los inversores insatisfechos que afirman que se ha quedado atrás en materia de eficiencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro
Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Comentarios