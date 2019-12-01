Hegseth violó normas militares al compartir información confidencial en app, asevera el Pentágono

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 08:42:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- Un Comité independiente del Pentágono de Estados Unidos concluyó que Pete Hegseth, jefe del Departamento de Guerra, violó normas militares al compartir información que se considera clasificada en un chat grupal de Signal sobre una operación militar pendiente en Yemen.

En el informe de la Inspección General del Departamento de Defensa, se detalló que el funcionario estadounidense utilizó una aplicación de mensajería cifrada, pero no clasificada, para difundir detalles de los ataques estadounidenses planeados en marzo antes de que se ejecutaran.

Sin embargo, el secretario Hegseth cuenta con la “autoridad de clasificación original” y tiene potestad para desclasificar información de inteligencia según su criterio.

Cabe mencionar que el inspector general no evaluó si el mando militar siguió los procedimientos adecuados para desclasificar la información compartida, señalaron dos funcionarios citados por NBC News.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que la revisión representa una “exoneración TOTAL del secretario Hegseth y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada”.