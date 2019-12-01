Hay 78 connacionales detenidos en Alligator Alcatraz, confirman autoridades mexicanas en Miami

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:00:52
Miami, Florida, Estados Unidos, a 22 de agosto 2025.- Un total de 78 mexicanos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz, ubicado en un manglar en el estado de Florida, confirmó el titular del Consulado de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas.

“Visitamos nuevamente el Centro de Detención de los Everglades, nos entrevistamos con 14 connacionales bajo custodia. Suman 78 mexicanos en ese centro”, señaló el diplomático en su cuenta de X.

De igual forma, el ex gobernador del estado de Chiapas indicó que los connacionales “se encuentran en buenas condiciones” y comentó que su encuentro sirvió para escuchar “sus necesidades”, así como externar la petición de que “se respeten sus derechos humanos”.

Además, el  funcionario federal remarcó que “no vamos a descansar hasta verlos libres, tal y como es la instrucción de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum”.

