Hamas aceptó nueva proposición para llegar a una tregua de la guerra en Gaza 

Jerusalén, Israel, a 19 de agosto de 2025.- Luego de que Israel mantuviera las exigencias de que hicieran la liberación de los rehenes que están en Gaza, para así evitar que se tomara a la fuerza la ciudad, Hamás indicó que está abierto a una nueva propuesta para concretar una tregua, en la cual indican que podrían entregar a los rehenes en dos etapas.

La propuesta aprobada por parte Hamas explica que, se prevé que exista una tregua inicial la cual durará solamente 60 días, más la liberación de los rehenes en dos etapas, esto como una muestra para indicar que se encuentran en disposición y así puedan lograr la tregua definitiva de esta guerra que ha cobrado la vida de miles de personas.

"No podemos afirmar que se haya producido un avance decisivo, pero creemos que es un punto positivo", indicó Mayed al Ansari, vocero de la cancillería catarí, además agregó que se encuentra bastante optimista con este nuevo avance.

"Estamos en la fase final decisiva contra Hamas y no dejaremos atrás a ningún rehén", concluyó.