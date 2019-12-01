Hallan lesión pulmonar al Papa León XIV

Hallan lesión pulmonar al Papa León XIV
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 17:30:36
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Vaticano, 11 de octubre de 2026.- Tras someterse a un chequeo médico de rutina, al Papa León XIV le fue diagnosticada una tumoración nodular en el pulmón. El propio obispo de Roma dio a conocer la noticia este domingo al finalizar el rezo del Ángelus ante los creyentes congregados en la Plaza de San Pedro, confirmando que pasará por el quirófano a la brevedad.

Según lo expuesto por el líder eclesial y respaldado por publicaciones de Vatican News y la cuenta de X (@Pontifex_es), el problema fue detectado a tiempo, en una fase inicial y perfectamente circunscrita. Ante el diagnóstico, el pontífice optó por atender las indicaciones de los especialistas y someterse al procedimiento quirúrgico recomendado para remover la anomalía.

 La vocería de la Santa Sede precisó que el ingreso hospitalario tendrá lugar a inicios de la semana entrante en el Policlínico Gemelli de la capital italiana, espacio que históricamente ha recibido a diversos pontífices, como fue el caso de Juan Pablo II. Las estimaciones médicas señalan un periodo de internamiento de aproximadamente una semana, sujeto a la evolución postoperatoria del paciente.

Hasta la fecha, la representación vaticana no ha brindado un dictamen médico complementario ni ha especificado si la patología detectada corresponde a un tejido maligno o benigno.

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