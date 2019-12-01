Habría recibido expresidente de Honduras más de 1 mdd de Joaquín Guzmán para financiar su campaña presidencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 20:15:26

Preston, Virginia, a 2 de diciembre de 2025.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría recibido en el 2013 la cantidad de al menos un millón de dólares del Cártel de Sinaloa, con la que financió su campaña, enviados por orden su de líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para poder pasar de manera segura la cocaína que venía de Colombia y tenía como destino Estados Unidos.

Hernández llegó a la presidencia en el 2014 y salió el 27 de enero de 2022. El mismo día que dejó el cargo, fue imputado por Estados Unidos por tráfico de drogas y se giró una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición.

El 15 de febrero de 2022, fue arrestado y fue extraditado el 21 de abril de ese mismo año.

En marzo de 2024, el exmandatario hondureño fue sentenciado en una corte federal de Manhattan, en Nueva York, por los delitos de narcotráfico, así como uso y posesión de armas de fuego.

La sentencia se realizó, después de encontrarlo culpable mediante las evidencias que se presentaron, además de los testigos en su contra, quienes lo señalaron de ser un facilitador del exportar drogas por el corredor que va de Sudamérica a Centroamérica, luego a México y su destino final, Estados Unidos.

Un excontador que testificó de forma anónima, aseveró que Hernández llegó a burlarse de que “meterían la droga en las narices de los gringos, y nunca se iban a enterar.”

“Como parte de la conspiración, Juan Orlando Hernández, el acusado, recibió millones de dólares de varias organizaciones de tráfico de drogas en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo”, indica un informe de EU.

Asimismo, la información del gobierno norteamericano señala que, el dinero le sirvió para enriquecerse, financiar sus campañas presidenciales de 2013 y 2017 e incluso cometer fraude en las votaciones. El informe asegura que al menos un millón de dólares vinieron directamente del Chapo para su campaña presidencial primera.

La pena que recibió Juan Orlando, fue de 45 años de prisión, por lo que saldría de la cárcel hasta 2060, con 92 años. La sentencia, fue indultada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Supuestamente esta sería una jugada electoral del republicano para impulsar la carrera presidencial del candidato conservador en Honduras, Nasry Asfura, en el marco de la elección presidencial que se realizó el 30 de noviembre, en la que Trump, además, dijo que había un posible fraude electoral y lanzó duras amenazas.

“Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales (…) ¡Si lo hacen, habrá serias consecuencias!”, expresó en sus redes sociales.