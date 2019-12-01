Guardia Nacional toma el control de la seguridad en Washington D. C.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 07:22:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de agosto 2025.- Personal de la Guardia Nacional de Estados Unidos tomó el control de la Policía de Washington D. C., y asumió las labores de seguridad en la capital, como lo ordenó el presidente Donald Trump.

Se dio a conocer que el mandatario desplegó a 800 elementos del Ejército Estadounidense en las calles del Distrito de Columbia para “combatir la ola de crímenes” que aqueja a la ciudad.

“Estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, DC”, dijo el jefe de Estado el pasado 11 de agosto.

Según la cadena NBC, cinco vehículos militares se instalaron a los pies del Monumento a Washington.

Cabe recordar que no es la primera ocasión que el presidente Trump ordenó el despliegue de personal militar en una ciudad con gobierno demócrata, pues, en junio pasado la Guardia Nacional llegó a las calles de Los Ángeles, California, para controlar las manifestaciones en contra de las redadas antiinmigrantes.