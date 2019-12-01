Grupo que controla Gaza responderá "pronto" a plan de paz de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:34:31

Gaza, Franja de Gaza, a 3 de octubre 2025.- El grupo extremista que controla la Franja de Gaza responderá “pronto” al plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según aseguró Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de dicha organización.

Lo anterior lo dio a conocer el medio árabe Al Jazeera, el cual, además indicó que el funcionario palestino les comentó que Hamás “está discutiendo” el plan presentado por el mandatario estadounidense esta semana, con el objetivo de detener la guerra de Israel contra Gaza y “pronto anunciará su posición sobre la propuesta”.

El representante islámico afirmó que la organización “tiene derecho a expresar sus puntos de vista de una manera que sirvan a los intereses del pueblo palestino”, de igual forma consideró que “no estamos actuando bajo la lógica de que el tiempo es una espada apuntando a nuestro cuello”.

Cabe señalar que la propuesta del líder republicano contempla la creación de un gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por su Administración, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

No obstante, el último punto citado ya fue descartado totalmente por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

La propuesta de 20 puntos prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva de las tropas israelíes y la liberación en un plazo de 72 horas de los 48 rehenes, tanto vivos como muertos, que siguen en manos de Hamás.