Grupo extremista que gobierna Gaza acepta propuesta de alto al fuego; entregarían algunos rehenes

Gaza, Franja de Gaza, a 18 de agosto 2025.- El grupo extremista que controla la Franja de Gaza aceptó una propuesta de alto al fuego con Israel, con la cual, se rumora que entregarían a algunos de los rehenes que tiene bajo su custodia.

“Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, dijo el grupo palestino en un comunicado.

Previamente, medios de comunicación israelíes y del Medio Oriente informaron que la milicia islamista ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.

Según el medio EFE, una fuente egipcia les dijo que el plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

“La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, agregó la fuente anónima.