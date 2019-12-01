Greg Abbott anuncia investigación estatal de homicidio del mexicano Lorenzo Salgado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 08:40:08

Austin, Texas, Estados Unidos, a 16 de julio 2026.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Policía Estatal iniciará una investigación sobre el homicidio del mexicano Lorenzo Salgado, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en la ciudad de Houston.

Ante medios de comunicación en un evento de campaña, el político republicano mencionó que será la Oficina de Rangers de Texas, la que se involucrará en las pesquisas relacionadas al incidente y anunció que trabajarán “de la mano con agentes federales para esclarecer exactamente qué ocurrió”.

Además, el mandatario estatal declaró que “es posible hacer cumplir las leyes migratorias y frenar la inmigración irregular sin disparar contra personas”.

Cabe mencionar que el pasado 15 de julio, el alcalde de Houston, John Whitmire, así como el jefe de policía de la ciudad, Noe Díaz, extendieron una petición formal a los Rangers y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que la policía estatal investigara el tiroteo.

Las averiguaciones de las autoridades estatales se suman a las de la Policía del Condado de Harris, que ya abrió una investigación sobre el asesinato, en la cual, según el fiscal Sean Teare, no han contado con la colaboración del Gobierno federal.