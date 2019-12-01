Grecia impedirá a menores de 15 años de edad el uso de redes sociales a partir de 2027

Atenas, Grecia, 22 de octubre de 2026.- Con el objetivo de reducir los riesgos que representa el uso excesivo de plataformas digitales durante la infancia y la adolescencia, el Parlamento de Grecia aprobó una ley que impedirá a los menores de 15 años acceder a las redes sociales a partir del 1 de enero de 2027.

La medida, impulsada por el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, busca atender problemas relacionados con la falta de sueño, la pérdida de concentración y el uso prolongado de dispositivos móviles, factores que las autoridades consideran preocupantes para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Tras la aprobación de la normativa, las empresas responsables de las plataformas tendrán que establecer mecanismos confiables para comprobar la edad de sus usuarios y evitar que quienes no cumplan con el límite establecido puedan mantener el acceso. La restricción también se aplicará a las cuentas creadas antes de la entrada en vigor de la ley.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, explicó que las compañías podrán recurrir a herramientas como Gov.gr Wallet y Kids Wallet para verificar la edad sin exponer innecesariamente los datos personales de los usuarios. Sin embargo, las plataformas también tendrán la posibilidad de desarrollar sus propios sistemas de comprobación.

La legislación establece que la responsabilidad de implementar las restricciones recaerá en las empresas tecnológicas, por lo que los padres no serán sancionados si sus hijos consiguen evadir los controles establecidos.

Con esta decisión, Grecia se suma al debate internacional sobre la regulación del acceso de menores a las redes sociales y la necesidad de establecer medidas para proteger su bienestar frente a los riesgos del entorno digital.