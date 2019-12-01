'Goretti' causa caos en Europa occidental; Francia, Alemania y Reino Unidos bajo la nieve

'Goretti' causa caos en Europa occidental; Francia, Alemania y Reino Unidos bajo la nieve
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 13:18:03
Londres, Inglaterra, a 9 de enero 2026.- La tormenta invernal “Goretti” dejó caos en las redes de transporte, servicios públicos, suministros eléctricos y colegios en Alemania, Francia, Reino Unido, Croacia y Hungría.

En Francia, al menos 380 mil viviendas quedaron sin electricidad en el noreste del país, a causa de los fuertes vientos, con ráfagas que llegaron hasta los 213 kilómetros por hora en la costa de Normandía.

Igualmente, una persona resultó herida de gravedad y otras 27 sufrieron heridas leves en diferentes accidentes que se produjeron en el noroeste, de acuerdo con la Prefectura del departamento del Norte.

Mientras tanto, en Alemania las fuertes nevadas obligaron a cancelar los trenes de larga distancia en el norte del país, mientras que en varias zonas cerraron los centros de enseñanza a manera de previsión.

En varias regiones del noroeste, como Hamburgo, Bremen y parte de Baja Sajonia y de Schleswig-Holstein, se suspendieron las clases o se trasladaron a la modalidad online, mientras que en Berlín las autoridades decidieron que la asistencia fuera opcional.

