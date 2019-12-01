Gobierno de Estados Unidos reconoce que México hace “más que nunca” contra tráfico de fentanilo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 08:05:40

Washington, Estados Unidos, 13 de noviembre del 2025.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó los esfuerzos del Gobierno de México para contener el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

En declaraciones a periodistas en Ontario, Canadá, tras asistir a la reunión del G7, Rubio aseguró que “México está haciendo hoy más que nunca” para frenar el paso de esta droga hacia la Unión Americana.

“Tenemos una excelente cooperación con los mexicanos, quienes están haciendo hoy más que nunca para detenerlo (el tráfico de fentanilo)”, expuso.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades mexicanas como nunca antes que yo recuerde —quizás nunca, con toda seguridad— para detener este flujo de fentanilo”, argumentó el funcionario estadounidense.

Rubio destacó además que el Gobierno de Donald Trump mantiene una sólida cooperación con México, El Salvador, Ecuador, Guatemala y otros países del hemisferio, con el objetivo de contener el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos.