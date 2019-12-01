Gobierno de EEUU investiga a autoridades de Minnesota por obstrucción a agentes de ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 11:47:48

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), inició una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en busca de determinar si ambos funcionarios han obstaculizado la labor de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en su territorio.

Los dos funcionarios demócratas fueron citados por la fiscalía a 10 días del tiroteo mortal protagonizado por un uniformado federal en la ciudad de Minneapolis, el cual resultó en la muerte de una mujer estadounidense de 37 años, identificada como Renee Good.

La dependencia cuestiona si las declaraciones tanto de Walz como de Frey, podrían ser constituidas como una interferencia a la labor policial.

Cabe señalar que la investigación inició luego de que el la fiscalía de Minnesota presentó una demanda contra la Administración Trump, en la que alegó que el incremento de agentes de inmigración constituye una “invasión federal” inconstitucional y viola la soberanía estatal.

La ley bajo la cual se investiga a Walz y Frey contempla la conspiración para obstruir investigaciones federales, una figura legal similar a la aplicada en casos de manifestantes acusados de impedir el trabajo de agentes de inmigración, de acuerdo con The Washington Post.