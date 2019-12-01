Garantías de seguridad para Ucrania están listas, falta el visto bueno de Trump, informa Zelenski

Kiev, Ucrania, a 8 de enero 2026.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que el borrador sobre las garantías de seguridad que prestaría Estados Unidos a su país en caso de un alto al fuego con Rusia, ya está listo para su finalización, aunque falta que su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo apruebe.

“El documento bilateral sobre garantías de seguridad para Ucrania está ahora esencialmente listo para su finalización al más alto nivel con el presidente de Estados Unidos”, escribió en la red social X tras recibir el informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov.

Cabe mencionar que, previo a las reuniones entre su delegación y los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, en París, el mandatario ucraniano indicó que quería fijar pronto una nueva reunión con el líder republicano.

Por su parte, Umérov confirmó tras las reuniones en la capital francesa que se discutieron de manera detallada los flecos que quedan en el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra con Moscú y “se puso especial énfasis en los posibles contactos futuros a nivel de líderes, con la participación de Ucrania, los socios europeos y EEUU”.

Tras la cumbre de la treintena de líderes europeos y de otros países que forman la Coalición de Voluntarios en París, Zelenski volvió a asegurar que los documentos para poner fin a la guerra están al 90% listos, al tiempo que reiteró que los dos aspectos más difíciles son las demandas territoriales de Rusia y el control de la ocupada central nuclear de Zaporiyia.