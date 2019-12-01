Fuerzas israelíes usan gases lacrimógenos para impedir rezo final de Ramadán en Jerusalén

Fuerzas israelíes usan gases lacrimógenos para impedir rezo final de Ramadán en Jerusalén
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 17:45:37
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Jerusalén. Israel, 20 de marzo de 2026.- Este viernes, autoridades israelíes utilizaron la fuerza y emplearon gases lacrimógenos en Jerusalén. La acción tuvo lugar en la Ciudad Vieja, una zona de alta relevancia religiosa y política en la región.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la Mezquita de Al Aqsa. Este sitio es considerado uno de los lugares más sagrados para el islam y suele congregar a miles de fieles durante celebraciones importantes.

De acuerdo con los reportes, las medidas impidieron que musulmanes palestinos realizaran las oraciones de Aíd al-Fitr. Esta festividad marca el fin del ayuno y la conclusión del mes sagrado de Ramadán.

La intervención generó tensión entre los asistentes, quienes buscaban participar en el rezo colectivo. Los hechos se suman a una serie de episodios de fricción en una zona caracterizada por su sensibilidad histórica y religiosa.

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