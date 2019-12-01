Fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 buques de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 22:09:38

Washington, Estados Unidos, a 4 de marzo de 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), dio a conocer que hasta el momento las fuerzas militares estadounidenses han atacado o hundido más de 20 buques de Irán.

De acuerdo a la información que compartieron a través de la red social X, el mando militar informó que la noche del martes ingresó a la lista un buque de guerra de la clase Soleimani.

La publicación difundida por el Centcom, acompañada de fotografías de los bombardeos, deja ver la magnitud de la ofensiva naval emprendida por Washington contra recursos marítimos vinculados con Irán. Estas acciones forman parte de la llamada “Operación Furia Épica”, una estrategia que contempla ataques coordinados dirigidos a fuerzas y activos iraníes en distintos escenarios.

En el comunicado, el organismo no proporcionó información específica sobre el lugar donde ocurrieron los ataques ni precisó si hubo daños mayores o víctimas. Únicamente se mencionó el número actualizado de embarcaciones que habrían sido impactadas durante las operaciones.