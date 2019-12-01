Fuerzas de Ecuador y Estados Unidos lanzan operación contra organizaciones terroristas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 20:47:17
Quito, Ecuador, 3 de marzo de 2026.- Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos iniciaron este martes una serie de operaciones conjuntas dirigidas contra organizaciones designadas como terroristas en territorio ecuatoriano.

De acuerdo con información oficial, las acciones forman parte de la cooperación bilateral para enfrentar el narcoterrorismo en América Latina y el Caribe, un fenómeno que ha generado violencia, corrupción e inseguridad en distintos países de la región.

Las autoridades destacaron que el operativo refleja el compromiso de los aliados hemisféricos para combatir de manera coordinada a los grupos criminales que operan vinculados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El general del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, reconoció la labor de las fuerzas armadas ecuatorianas. “Reconocemos a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Ecuador por su firme compromiso en esta lucha, demostrando valentía y determinación a través de acciones continuas contra los narcoterroristas en su país”, expresó.

Hasta el momento, no se han detallado los resultados específicos de las operaciones ni el número de efectivos desplegados.

