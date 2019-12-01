Frenan obras de Alligator Alcatraz, nuevo centro de detención de migrantes en Florida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 07:45:03

Miami, Florida, Estados Unidos, a 8 de agosto 2025.- La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, frenó la construcción del nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz'.

Cabe señalar que la pausa solo es mientras analiza una demanda de grupos ambientales contra el sitio, que abrió hace un mes en medio de la zona natural de los Everglades en dicho estado.

La sentencia de la togada es una suspensión inmediata por 14 días en las obras del centro de detención de migrantes al oeste de Miami.

Durante ese lapso, la empresa constructora tiene prohibido la instalación de nueva infraestructura, pavimentaciones, excavaciones y cercado, expuso Friends of The Everglades, asociación que lidera la demanda contra el lugar.

El recurso legal fue interpuesto por la organización civil mencionada, la Tribu Miccosukee y Center for Biological Diversity y busca frenar por razones ambientales el centro, abierto el 3 de julio pasado y con una capacidad actual para dos mil personas que espera crecer a cuatro mil, según expuso el mes pasado la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

Cabe señalar que la orden la jueza Williams no impide continuar con la operación del sitio, que se construyó de forma “precipitada” y sin una evaluación de impacto ambiental, según Friends of The Everglades, lo que afecta un área natural con 36 especies de Florida amenazadas como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el caimán americano.