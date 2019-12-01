Francia y España muestran apoyo a Groenlandia ante intenciones expansionistas de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:48:50

París, Francia, a 9 de enero 2026.- Los gobierno de Francia y España se sumaron a Dinamarca y reiteraron que Groenlandia “no está en venta”, luego de las reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asegura que necesita dicho territorio por “razones de seguridad nacional”.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, aseguró que el mundo ya no está “en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse”.

“Estas intimidaciones deben cesar, y Dinamarca sabe que cuenta con la solidaridad de Europa”, señaló el funcionario francés en un comunicado.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su país y “esta administración es pro atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, tanto por parte de Estados Unidos como de España”.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Dinamarca, aseguró que sus tropas responderán con el uso inmediato de la fuerza ante cualquier intento de invasión en Groenlandia.