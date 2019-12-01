Francia, Reino Unido y Grecia movilizan sistemas de defensa a la zona de conflicto en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:47:09

Akrotiri, Chipre, a 4 de marzo 2026.- Francia, Reino Unido y Grecia ordenaron la movilización de sus mecanismos de defensa militar, es decir, fragatas, helicópteros, aviones de combate F-16 y sistemas antimisiles y antidrones, hacia la zona Akrotir, Chipre, donde se encuentra una base militar británica, así como a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La decisión se da luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron anunció su decisión de aumentar sus ojivas nucleares y de advertir que estaría dispuesto a utilizar su arsenal atómico en caso de agresiones de Irán.

Asimismo, derivó del ataque de milicias iraníes con un dron a la base militar británica en Akrotiri.

Según información oficial, el país galo se movilizó para apoyar a los británicos tras la ofensiva de Teherán, mientras que Grecia se sumó al considerar amenazado su territorio ante la proximidad con Chipre.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, informó que ordenó el envío de helicópteros con capacidades antidrones a Chipre y el despliegue del destructor de defensa aérea HMS Dragon en la región.

Por su parte, el Gobierno francés ordenó el despliegue de cazas Rafale para proteger el espacio aéreo de los EUA y ofreció a Chipre el envío de una fragata y de sistemas antimisiles y antidrones para hacer frente a posibles ataques.

Mientras tanto, Atenas envió al país mediterráneo hasta cuatro aviones de combate F-16 y dos fragatas equipadas con el sistema de interferencia de drones Centauro.