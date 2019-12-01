Francia permite que aviones de apoyo de EEUU utilicen sus bases; no participarán en ataques contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:20:04

París, Francia, a 5 de marzo 2026.- Francia autorizó que aviones militares de apoyo estadounidenses utilicen sus bases aéreas en territorio nacional.

Sin embargo, no permitió que aeronaves de combate entren a dichos recintos o a otras bases francesas en el Medio Oriente.

De acuerdo con declaraciones a EFE de fuentes del Estado Mayor del Ejército francés, ese permiso se ha dado para "aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones", sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los "aviones de combate".

Dichas fuentes entes puntualizaron que la información que ofrecieron previamente de que se había dado autorización para que aeronaves estadounidenses pudieran utilizar bases francesas en Medio Oriente era "errónea", sin otras explicaciones.

Por otra parte, precisaron que las aeronaves estadounidenses que pasen por su base en Francia (diversos medios han señalado que es la de Istres, cerca de Marsella) no intervendrán en los ataques de Irán, sino únicamente para ofrecer protección a sus socios en la región.