Francia investiga a Irán por ciberataques a refrigeradores de supermercados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 15:51:46

París, Francia, 9 de noviembre de 2026.- Las autoridades francesas abrieron una investigación en contra un grupo vinculado a Irán, al que señalan como presunto responsable de una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados, que provocaron pérdidas millonarias de alimentos.

Los ataques ocurrieron durante la noche del 11 al 12 de octubre, cuando los responsables lograron ingresar de manera remota a los controles de refrigeradores y congeladores para elevar sus temperaturas, en algunos casos hasta los 50 grados Celsius.

De acuerdo con las autoridades de Francia, alrededor de 700 establecimientos resultaron afectados. La alteración de los equipos provocó que numerosos productos frescos y congelados se echaran a perder, por lo que tuvieron que ser desechados.

La Fiscalía de París abrió una investigación contra integrantes del grupo iraní Shahid Kaveh, señalado por su presunta relación con el Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Como parte de las investigaciones, las autoridades solicitaron órdenes de detención internacionales contra el presunto líder de este grupo y dos de sus colaboradores.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, calificó el ataque como un hecho de gravedad y anunció que buscarán impulsar sanciones a nivel europeo contra los responsables. Además, el gobierno francés convocó al embajador iraní para expresar su protesta.

Finalmente, las autoridades continúan investigando el caso para determinar las responsabilidades y esclarecer si otros ataques similares registrados en países europeos están relacionados con los mismos responsables.