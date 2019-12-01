Francia desplegará 70 mil policías ante nuevas protestas por temor a disturbios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 19:21:40

París, Francia, 23 de octubre de 2026.- El Gobierno de Francia desplegará alrededor de 70 mil policías y elementos de seguridad este sábado para evitar nuevos disturbios durante las protestas previstas en distintas ciudades del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que el operativo contará con helicópteros, vehículos blindados, cañones de agua y unidades especiales. La medida busca evitar que se repitan los saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía registrados durante las manifestaciones del pasado fin de semana.

Las protestas comenzaron por las quejas de estudiantes sobre las condiciones de las escuelas, pero se extendieron por el descontento ante el aumento del costo de vida y los problemas en los servicios públicos. Durante las movilizaciones anteriores, varios comercios fueron saqueados y algunos edificios resultaron dañados.

Ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, las autoridades también restringieron algunas manifestaciones y limitaron los recorridos de las marchas en ciudades como París y Lyon. Además, varios museos de la capital, incluido el Louvre, permanecerán cerrados este sábado como medida preventiva.

El Gobierno francés advirtió que actuará contra quienes provoquen actos violentos, mientras que estudiantes y organizaciones sindicales mantienen sus llamados a salir a las calles para exigir respuestas a sus demandas.