Florida detuvo a más de 10 mil migrantes en 8 meses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:17:14

Sanderson, Florida, Estados Unidos, a 6 de enero 2026.- El gobierno de Florida detuvo a 10 mil 400 migrantes de México, Centroamérica y Venezuela en los últimos ocho meses, a través de la operación Tidal Wave, o maremoto.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernador del estado, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa en la ciudad de Sanderson, desde señaló que se trata de la mayor operación conjunta contra la migración en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE):

“Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida”, señaló el republicano.

Según los datos proporcionados, la mayoría de los detenidos con 3 mil 435, son originarios de Guatemala, seguido de México con 3 mil 331 y El Salvador y Venezuela con 312 cada uno.

De acuerdo con la infografía que compartió DeSantis, casi dos terceras partes de los afectados, tenían una sentencia criminal o una detención previa, entre ellos agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que “representan una amenaza pública seria”.