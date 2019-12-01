Flávio Bolsonaro desconoce triunfo de Lula y anuncia oposición desde Estados Unidos

Flávio Bolsonaro desconoce triunfo de Lula y anuncia oposición desde Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:28:52
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Washington, Estados Unidos, a 28 de octubre de 2026.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desconoció el resultado de las elecciones en Brasil y anunció que encabezará a la oposición desde Estados Unidos, país al que llegó este miércoles junto con su familia, luego de perder la contienda electoral frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de una carta difundida en redes sociales, el senador se presentó inicialmente como el “verdadero presidente electo de Brasil”, pero horas después modificó el documento para identificarse como “líder de Brasil”. En el mensaje, acusó a las autoridades de cometer un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos.

Bolsonaro afirmó que buscará organizar a sus simpatizantes desde el extranjero y comparó su situación con la de figuras opositoras de otros países, entre ellas el francés Charles de Gaulle y los venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado.

En el mismo escrito, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo recibido. El gobierno de Estados Unidos autorizó visas para él y sus familiares, quienes viajaron a Miami después de salir de Brasil a través de Argentina.

La salida del senador también ocurre en medio de una investigación por presunto lavado de dinero, relacionada con una orden judicial que le impedía abandonar Brasil y le exigía entregar sus pasaportes.

Por su parte, Lula obtuvo la victoria en la segunda vuelta electoral del domingo con una ventaja de aproximadamente 4.4 millones de votos sobre su adversario. Pese a la derrota, Flávio Bolsonaro mantiene sus acusaciones contra el proceso electoral y anticipó que buscará movilizar a sus seguidores mediante acciones que calificó como pacíficas y legítimas.

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