Fiscalía de Corea del Sur pide pena capital para el ex presidente Yoon por establecer ley marcial en 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 12:20:05

Seúl, Corea del Sur, a 13 de enero 2026.- La Fiscalía de Corea del Sur, solicitó que se le aplique la pena máxima al ex presidente Yoon Suk Yeol, por declarar la ley marcial en diciembre de 2024.

Lo anterior lo dio a conocer la agencia de noticias local, Yonhap.

Asimismo, el medio indicó que los fiscales que llevan el caso contra el ex mandatario surcoreano lo acusaron de ser el “cabecilla de una insurrección”.

El ex presidente Yoon, declaró la ley marcial en diciembre del 2024, al acusar, sin pruebas, a la oposición de intentar llevar a cabo un golpe de Estado en contra de su gobierno.

Por lo anterior, ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de Seúl y otras grandes ciudades de Corea del Sur.

Igualmente, mientras el Parlamento votaba una moción de censura a la ley marcial, instruyó al Ejército que tomara el control de la sede legislativa, situación que no concretaron.

Posteriormente, los representantes de la oposición, con algo de apoyo del oficialismo, lograron aprobar la destitución de Yoon como jefe de Estado, quien posteriormente fue detenido y juzgado.