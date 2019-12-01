Firma Trump orden ejecutiva para tregua arancelaria con China por 90 días más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 15:59:32

Washington, Estados Unidos, a 11 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, con la que otorga una prorroga de otros 90 días para China, esto a tan solo unas horas de que los aranceles estadounidenses a los productos chinos, se elevaran a tasas de tres dígitos.

La tregua arancelaria entre Pekín y Washington, vencía el martes 12 de agosto. De acuerdo con lo que había mencionado el líder republicano en meses pasados, se aplicarían aranceles a los productos chinos de un 145 por ciento, mientras que los aranceles chinos a productos estadounidenses serían de 125 por ciento.

En una rueda de prensa, Trump dijo que mantiene muy buena relación con el mandatario chino.

“Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo”, expresó.

En mayo pasado, ambos gobiernos sostuvieron negociaciones comerciales y económicas en Ginebra, por lo que acordaron reducir los aranceles en 115 por ciento en un plazo de 90 días.

Por ello, Washington, pasó de 145 por ciento a 30 por cientos los aranceles, mientras que Pekín, los bajó de 125 por ciento a 10 por ciento.