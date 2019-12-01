Firma Trump orden ejecutiva para tregua arancelaria con China por 90 días más

Firma Trump orden ejecutiva para tregua arancelaria con China por 90 días más
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 15:59:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 11 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva, con la que otorga una prorroga de otros 90 días para China, esto a tan solo unas horas de que los aranceles estadounidenses a los productos chinos, se elevaran a tasas de tres dígitos.

La tregua arancelaria entre Pekín y Washington, vencía el martes 12 de agosto. De acuerdo con lo que había mencionado el líder republicano en meses pasados, se aplicarían aranceles a los productos chinos de un 145 por ciento, mientras que los aranceles chinos a productos estadounidenses serían de 125 por ciento.

En una rueda de prensa, Trump dijo que mantiene muy buena relación con el mandatario chino.

“Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo”, expresó.

En mayo pasado, ambos gobiernos sostuvieron negociaciones comerciales y económicas en Ginebra, por lo que acordaron reducir los aranceles en 115 por ciento en un plazo de 90 días.

Por ello, Washington, pasó de 145 por ciento a 30 por cientos los aranceles, mientras que Pekín, los bajó de 125 por ciento a 10 por ciento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Purépero, Michoacán choca camión de pasajeros contra camioneta que transportaba jornaleros, hay 10 heridos
FGR en Michoacán informa de golpes al crimen en julio: Más de 38 sentencias y toneladas de estupefacientes destruidas
Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos
Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Más información de la categoria
Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos
Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Caos, confrontación y acusaciones: el fallido primer informe de Gabriel Molinero en Charo
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Comentarios