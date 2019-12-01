Firma EU acuerdo de seguridad en comunicaciones con Ecuador

Quito, Ecuador, a 24 de septiembre de 2025.- De acuerdo a información de la embajada estadounidense en Quito, Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo sobre seguridad en comunicaciones, además de que se realizó la donación de un sistema de radar al país sudamericano.

“Durante la visita del almirante (jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey), Estados Unidos y Ecuador firmaron un Memorando de Acuerdo sobre Seguridad de la Información en Comunicaciones. Esta firma resalta la profunda y duradera relación de defensa entre ambos gobiernos y facilita el intercambio de información de forma segura”, dieron a conocer a través de su página web.

En la reunión, estuvieron presentes el viceministro ecuatoriano de Defensa, Roberto Quintero; el jefe del Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado Salvador; así como altos mandos militares, donde analizaron la cooperación en materia de seguridad y fortalecieron los esfuerzos del país en la lucha contra las organizaciones criminales.

Asimismo, se realizó una ceremonia de donación de un sistema de radar, la cual fue presidida por Holsey, con la finalidad de que Ecuador pueda tener un mejor monitoreo de su espacio aéreo en el combate de actividades delictivas.

“Ecuador es un invaluable socio regional en materia de seguridad, que coopera ampliamente en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal”, expresó la embajada.