Firma Donald Trump orden ejecutiva que permite aplicar aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 20:43:25
Washington, Estados Unidos, a 29 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este día una orden ejecutiva que permite aplicar aranceles adicionales a mercancías provenientes de países que abastezcan de petróleo a Cuba, ya sea de manera directa o a través de intermediarios. La decisión se basa en la evaluación de que “las políticas, prácticas y acciones” del gobierno cubano constituyen un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

De acuerdo con el documento, la administración estadounidense sostiene que Cuba mantiene vínculos con actores considerados adversarios, respalda actividades calificadas como terroristas y registra violaciones reiteradas a los derechos humanos.

Estos señalamientos, según la orden, avalan el uso de medidas comerciales como instrumento para resguardar la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.

La disposición faculta a los secretarios de Comercio y de Estado para identificar a los países que suministren petróleo a la isla, definir el nivel de los aranceles y dar seguimiento permanente a la situación. Asimismo, se contempla la posibilidad de ajustar o reforzar las medidas en caso de represalias o de cambios en la conducta del gobierno cubano.

Noventa Grados
