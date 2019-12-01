Firma Donald Trump orden ejecutiva para apoyar la producción de glifosato en EU

Firma Donald Trump orden ejecutiva para apoyar la producción de glifosato en EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:15:20
Washington, Estados Unidos, a 19 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una orden ejecutiva orientada a impulsar la fabricación nacional de glifosato, al sostener que este herbicida —considerado como posiblemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud— resulta clave para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Desde la Casa Blanca se indicó que los productos a base de glifosato son de uso generalizado en el campo estadounidense; sin embargo, actualmente existe un solo fabricante dentro del territorio, lo que obliga a recurrir a importaciones para cubrir la demanda.

El decreto instruye al titular del Departamento de Agricultura a implementar acciones que faciliten la producción local tanto de glifosato como de fósforo, este último con aplicaciones también en el sector militar.

Mientras la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostiene que no hay evidencia de que el glifosato cause cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, perteneciente a la OMS, lo mantiene clasificado como una sustancia “probablemente cancerígena”.

