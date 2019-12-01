Fillm 2026 conquista a las y los lectores con Alma Delia Murillo, Alberto Chimal y Laura Baeza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 10:20:15

Morelia, Michoacán; 27 de septiembre de 2026.- La literatura volvió a demostrar su poder de convocatoria en la 5.ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), donde cientos de personas abarrotaron los distintos foros durante la jornada de este sábado, con las presentaciones editoriales de Alma Delia Murillo, Alberto Chimal y Laura Baeza.

Ello da muestra del éxito de este encuentro impulsado por el Gobierno que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Alma Delia Murillo, quien registró un lleno total durante la charla sobre su libro Raíz que no desaparece. La escritora compartió con el público reflexiones sobre la identidad, la memoria y la familia, además de reconocer con orgullo sus raíces michoacanas, heredadas de su abuela, aunque ella nació en Ciudad Nezahualcóyotl.

El entusiasmo del público continuó al término de la presentación, cuando la autora permaneció alrededor de una hora conviviendo con sus lectoras y lectores, firmando sus libros, los cuales se agotaron.

La jornada literaria también contó con la exitosa participación de Alberto Chimal, quien presentó Las Máquinas Enfermas. Su conversación despertó un amplio interés entre las y los asistentes, quienes intercambiaron ideas con el autor sobre la inteligencia artificial, la tecnología y los desafíos que representan para la humanidad.

Asimismo, Laura Baeza reunió a un nutrido público durante la presentación de Época de cerezos, confirmando el gran interés que despierta su obra entre las y los lectores que asisten a esta quinta edición de la Fillm.

SeCultura Morelia destacó la gran afluencia registrada durante este sábado e invitó a la ciudadanía a continuar disfrutando de la programación de este domingo 27 de septiembre.

Entre las actividades editoriales programadas para este día destacan la presentación de Adrián Chávez con Cómo mentir en internet, a las 17:00 horas; Jaime Alfonso Sandoval con Susy Fang, el caso del novio tóxico, a las 18:00 horas; y Eduardo Antonio Parra junto con René Padilla, quienes presentarán Torre de Cristal, a las 19:00 horas, todas en el Foro Marrakech.

La programación dominical incluirá además presentaciones editoriales de Socorro Venegas, Ivonne Reyes Chiquete e Hiram Ruvalcaba, entre otras actividades literarias y culturales. La jornada concluirá con la presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia con el espectáculo "Viva México: tradición que danza".

El programa completo de actividades se puede consultar en www.fillm.com.mx/programa