Felipe VI reconoce que hubo “mucho abuso” durante la Conquista de América

Madrid, España, 16 de marzo de 2026.- El rey de España, Felipe VI, tuvo un recorrido por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). Dicha exposición, se centra en el ámbito humano que permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer.

En su visita por el museo. el monarca reconoció que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, en una declaración que marca su primera referencia pública a este episodio histórico. Estos comentarios se refieren al proceso de expansión española en el continente americano, un tema que durante los últimos años ha generado debate sobre el legado de la colonización.

Las declaraciones del rey se producen tras las tensiones diplomáticas entre España y México relacionadas con este periodo histórico.

El Gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones a la Corona española que ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la conquista, una petición que ha sido rechazada previamente por autoridades españolas.