Felicita gobierno de EU a las fuerzas armadas mexicanas por el resultado del operativo donde fue abatido "El Mencho"

Washington, Estados Unidos, a 22 de febrero de 2026.- El gobierno de Estados Unidos reconoció las acciones emprendidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en las que fue abatido su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y felicitó a las fuerzas armadas mexicanas por el resultado del operativo.

Durante esta noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que autoridades estadounidenses brindaron “apoyo de inteligencia” al gobierno de México para llevar a cabo la intervención. En nombre de la administración de Donald Trump, reconoció y agradeció al Ejército mexicano “por su cooperación y exitosa ejecución de esta operación”.

En un mensaje difundido en la plataforma X, la vocera señaló: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”. Añadió que el objetivo era prioritario para ambos países, al ser considerado uno de los principales traficantes de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Leavitt recordó que el año pasado, la administración estadounidense clasificó al CJNG, junto con otros grupos criminales, como “organización terrorista extranjera”, y subrayó que esta denominación responde a su nivel de peligrosidad. También reiteró que el gobierno de Estados Unidos buscará que “los narcoterroristas que envían drogas letales” enfrenten la justicia. Oseguera Cervantes figuraba además entre los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.