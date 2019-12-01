FBI registra casa de ex asesor de Seguridad Nacional de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:14:04

Baltimore, Maryland, Estados Unidos, a 22 de agosto 2025.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró la casa de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump durante su primer mandato, como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, indicó una fuente cercana al caso.

La persona, que pidió el anonimato, comentó a The Associated Press (AP), que el ex funcionario no fue detenido ni acusado de algún delito.

Según el medio citado, los mensajes a un portavoz de Bolton y a la Casa Blanca no obtuvieron respuesta; en la misma tónica, un abogado que anteriormente representó al exasesor de Trump no hizo comentario sobre el tema.

De igual forma, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se negó a relaizar declaraciones, pero sus responsables parecieron referirse de forma críptica al registro en una serie de publicaciones en redes sociales, según la consideración de AP.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, en 2023 incluyó a Bolton en una lista de “miembros del Estado profundo del Poder Ejecutivo”, escribió en la plataforma X que “NADIE está por encima de la ley… agentes del @FBI en misión.”

Por su parte, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, compartió una publicación, en la que aseveró que: “La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se hará justicia. Siempre”.