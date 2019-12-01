FBI acusa a Corea del Norte de robo millonario a Binance; reportan pérdidas por 6 mil 300 millones de dólares

FBI acusa a Corea del Norte de robo millonario a Binance; reportan pérdidas por 6 mil 300 millones de dólares
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 17:31:03
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Washington, Estados Unidos, 31 de octubre de 2026.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos señaló a Corea del Norte como responsable del robo de 6 mil 300 millones de dólares en activos digitales de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo.

El incidente habría ocurrido el pasado jueves 29 de octubre. De acuerdo con el FBI, los fondos robados podrían ser trasladados a través de servicios financieros digitales y plataformas de intercambio para ocultar su origen y dificultar su rastreo.

Binance informó el viernes sobre el ataque y reconoció que detectó movimientos de dinero sin autorización. Como medida preventiva, suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras revisaba lo ocurrido.

En sus primeras investigaciones, la empresa encontró que los atacantes posiblemente accedieron a una computadora portátil utilizada por un ingeniero de operaciones, desde la cual habrían conseguido entrar a uno de sus sistemas y realizar las transferencias.

Tras detectar el robo, Binance trabajó con otras empresas del sector para bloquear alrededor de 3 mil millones de dólares en activos involucrados. Sin embargo, todavía no ha precisado cuánto dinero se perdió definitivamente ni qué cantidad podrá recuperar.

La compañía también aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y mediante su fondo de protección para usuarios, conocido como SAFU. Además, sostuvo que los fondos de sus clientes permanecen seguros.

 

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