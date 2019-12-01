Fallecen tres personas durante tiroteo en tienda de Texas; detienen a un sospechoso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 17:22:06
Austin, Texas, a 11 de agosto de 2025.- Un tiroteo se registró en el estacionamiento de la tienda Target en Austin, que dejó tres personas fallecidas y varias resultaron heridas.

Tras realizar el ataque armado, el sospechoso huyó del lugar, robó y destrozó un automóvil y después secuestró otro coche más, pero finalmente fue localizado y detenido, según información de la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis.

A través de sus redes sociales, el Departamento de Policía de Austin (ADP, por sus siglas en inglés), indicó que el ataque se registró a las 13:34 horas y que dos personas habían fallecido en el lugar.

Más tarde, en una entrevista para la televisora KVUE, informaron que una tercera víctima perdió la vida y que dos personas se encontraban heridas.

