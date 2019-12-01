Fallecen dos personas tras descarrilamiento de tranvía en Milán, Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:46:03
Milán, Italia, 27 de febrero de 2026.- Al menos dos personas murieron este viernes luego de que un tranvía se descarrilara y se estrellara contra un edificio en la ciudad de Milán, informó el alcalde de la localidad.

De acuerdo con la autoridad municipal, una de las víctimas era un peatón que se encontraba en la zona al momento del accidente, mientras que la segunda persona fallecida viajaba como pasajero en el tranvía.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y acordonar el área, mientras se realizaban las labores de auxilio y verificación de daños en la estructura del inmueble impactado.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del descarrilamiento ni el número total de personas lesionadas. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

