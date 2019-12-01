Fallecen 20 personas y decenas resultaron heridas, tras volcadura de camión de ayuda humanitaria en Gaza 

Franja de Gaza, Gaza, a 6 de agosto de 2025.- Luego de que la ONU alertara sobre la hambruna, y señalara a Israel de trabas para evitar que la ayuda llegue a Gaza, se informó que 20 civiles fallecieron, y hubo decenas de heridos, esto tras la volcadura de un camión de ayuda humanitaria, la cual cayó sobre una multitud que esperaba el apoyo.

“El camión se volcó cuando cientos de civiles aguardaban ayuda alimentaria en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza", informó La Defensa Civil de Gaza.

Autoridades de Gaza, afirman que este accidente es culpa de los Israelís, ya que indica que con camiones, obstaculizan a propósito los camiones ayuda, haciendo que estos se trasladen por rutas que no son optimas para los vehículos, motivo por el cual el camión de hoy terminó volcando.

“Este comportamiento deliberado y criminal a menudo termina con multitudes desesperadas que se abalanzan sobre los camiones y se apoderan de su contenido por la fuerza", concluyeron.