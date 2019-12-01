Fallece primera víctima del sismo de 7.7 en Panamá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 22:51:41

Ciudad de Panamá, Panamá, 14 de octubre de 2026.- A casi una semana del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá, las autoridades confirmaron la primera muerte relacionada con el desastre. Se trata de Elena Barría, de 68 años, quien permanecía hospitalizada por las lesiones que sufrió cuando su vivienda se derrumbó.

La Caja del Seguro Social de Panamá informó que la mujer falleció el 14 de octubre a las 15:42 horas, luego de resultar gravemente herida durante el sismo ocurrido el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con cifras oficiales, el terremoto afectó a más de 11 mil 500 personas y dejó 727 viviendas destruidas. Además, más de 2 mil 800 personas permanecen en albergues temporales debido a los daños en sus hogares.

Aunque Panamá es una zona donde se registran sismos, los terremotos de gran magnitud no son frecuentes, por lo que el desastre tomó por sorpresa a muchas familias afectadas.

Tras lo ocurrido, algunas personas reconocieron ante medios locales que no estaban preparadas para enfrentar un terremoto de esta magnitud.