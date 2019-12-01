Ohio, Estados Unidos, a 19 de noviembre de 2026.- La historia de Fiona, una de las hipopótamos más populares del Zoológico de Cincinnati, terminó este jueves luego de que no lograra recuperarse de una emergencia médica provocada por la ingesta accidental de un sombrero que cayó en su hábitat. El animal, de nueve años, permaneció bajo atención veterinaria durante varios días, pero los esfuerzos por salvarla no tuvieron éxito.

De acuerdo con el zoológico de Cincinnati, el objeto llegó a su recinto luego de que un visitante lo lanzara al aire, un ventilador lo desviara y terminara dentro del espacio donde se encontraba Fiona. Tras ingerirlo, los especialistas comenzaron a brindarle atención las 24 horas para tratar de que pudiera expulsarlo sin necesidad de una intervención quirúrgica.

El equipo veterinario realizó diversos procedimientos, entre ellos estudios de ultrasonido, una colonoscopia y tratamientos para estimular el movimiento de su sistema digestivo. También utilizaron una plataforma vibratoria prestada de una granja de caballos, con la intención de facilitar el desplazamiento del objeto; sin embargo, su estado de salud se agravó y finalmente falleció.

Fiona alcanzó notoriedad internacional desde enero de 2017, cuando nació prematuramente, aproximadamente seis semanas antes de lo esperado, y con un peso de apenas 13.2 kilogramos. Debido a su delicado estado, necesitó cuidados intensivos para sobrevivir, mientras su evolución era documentada en redes sociales, donde miles de personas siguieron su crecimiento.

Con el paso de los años, la hipopótamo se convirtió en uno de los animales más queridos del zoológico y en una figura viral que inspiró libros infantiles y otros productos. Su muerte generó tristeza entre sus seguidores y el personal que la cuidó desde sus primeros días de vida.