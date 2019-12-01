Fallece el expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja Cevallos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 22:21:18

Quito, Ecuador, a 18 de diciembre de 2025.- El expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja Cevallos, quien gobernó el país entre 1988 y 1992, falleció este jueves en la ciudad de Quito a los 90 años.

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó un mensaje de reconocimiento en el que señaló que Borja permanecerá en la memoria colectiva del Ecuador, al tiempo que destacó la huella que dejó en la vida democrática nacional.

Borja fue una de las figuras más representativas de la socialdemocracia ecuatoriana y fundador del partido Izquierda Democrática (ID).

Su carrera política comenzó en 1962, cuando fue elegido diputado. A lo largo de los años volvió en distintas ocasiones al Parlamento, hasta que su actividad legislativa se vio interrumpida en 1972 con la instauración de la dictadura encabezada por José María Velasco Ibarra. Con el retorno a la democracia, participó como candidato presidencial en 1978 y, un año después, regresó nuevamente al Congreso.

Borja intentó llegar a la Presidencia en 1984, elección en la que ganó la primera vuelta, pero fue derrotado en el balotaje por León Febres-Cordero, su principal adversario político. Finalmente, en 1988 logró la victoria electoral al imponerse a Abdalá Bucaram. Durante su mandato promovió el fortalecimiento de las instituciones democráticas, además de impulsar programas de alfabetización y educación bilingüe.

Tras concluir su gestión presidencial, continuó participando activamente en la vida política del país y tuvo un papel relevante en los acontecimientos que derivaron en la destitución de Abdalá Bucaram en 1997. Paralelamente, desarrolló una sólida carrera académica como jurista y catedrático de Ciencia Política, integrándose como miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.

Entre sus aportaciones intelectuales destaca la Enciclopedia de la Política, publicada en varias ediciones por el Fondo de Cultura Económica de México, obra considerada una referencia fundamental en el estudio del pensamiento político en América Latina.