Fallece Dick Cheney, ex vicepresidente de EEUU y principal impulsor de la guerra en Irak

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 10:19:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de noviembre 2025.- El ex vicepresidente de Estados Unidos, Richard B. Cheney, mejor conocido como Dick Cheney, falleció la noche del 3 de noviembre, a los 84 años de edad.

A través de un comunicado, la familia del compañero de fórmula de George W. Bush anunció su deceso, derivado de complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

“Richard B. Cheney, el 46 vicepresidente de los Estados Unidos, murió la noche pasada”, mientras se encontraba acompañado de su esposa e hijas, se lee en la nota.

Cheney es considerado como uno de los arquitectos de la llamada “guerra contra el terrorismo” y figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.”, enumera el comunicado difundido por su familia.

Cabe señalar que también fungió como secretario de Defensa con George H. W. Bush (padre), cuando dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991.