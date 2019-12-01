Fallece candidato a diputado en Perú, tras ser atacado a ladrillazos

Fallece candidato a diputado en Perú, tras ser atacado a ladrillazos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 22:36:40
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Lima, Perú, a 25 de marzo de 2026.- Gilbert Infante, candidato a diputado por el partido “Fe en el Perú”, perdió la vida después de que fuera atacado con ladrillos durante la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en Lima.

El hecho fue confirmado por el candidato a presidente del mismo partido, Álvaro Paz de la Barra, mismo que detalló que ocurrió cuando el candidato salió de un evento público y se trasladaba a encontrarse con simpatizantes.

"Hoy recién a las 05:00 de la mañana me he enterado, por su esposa y por su familia. (...) No es un accidente, es un asesinato", declaró Paz de la Barra.

De acuerdo a la información, el candidato a diputado fue llevado a un centro de salud local, pero no recibió la atención necesaria por falta de insumos médicos, por lo que lo trasladaron al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en el distrito de Miraflores, donde posteriormente falleció por un paro cardíaco.

Según un reporte policial, el cuerpo de Infante tenía signos de un golpe en la cabeza, por lo que las autoridades se encuentran realizando las investigaciones que el caso amerita.

 

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