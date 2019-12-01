Extraditan a EEUU al 'Kung Fu Panda', presunto miembro de organización criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 11:18:46

Savannah, Georgia, Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- Roberto Nájera Gutiérrez, identificado como “Kung Fu Panda” y/o “La Gallina”, fue extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró inocente ante el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Georgia, donde enfrenta un cargo federal por conspiración para fabricar y distribuir estupefacientes.

Según información oficial de autoridades estadounidenses, el sujeto en cuestión es señalado como un presunto miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y habría participado en el traslado y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, con destino final en diversas ciudades de la Unión Americana.

En ese sentido, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, destacó que la extradición del acusado fue resultado de la cooperación internacional y del trabajo conjunto entre agencias de seguridad.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, señaló que el caso refleja el alcance global de las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales y la intención de llevar a sus presuntos integrantes ante la justicia estadounidense.

Las autoridades estadounidenses señalan que Nájera Gutiérrez presuntamente coordinó el transporte marítimo de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia países de Centroamérica, desde donde la droga era introducida a México y posteriormente distribuida en estados como Georgia, Florida, Nueva York, California e Illinois.