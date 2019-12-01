Expulsa Ecuador a personal diplomático de Cuba

Expulsa Ecuador a personal diplomático de Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:17:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quito, Ecuador, a 4 de marzo de 2026.- El gobierno de Ecuador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba luego de ordenar la expulsión de todo el personal diplomático de la isla en Quito, incluido el embajador Basilio Gutiérrez. La decisión también contempla el retiro del representante ecuatoriano en La Habana, con lo que se formaliza el fin de los vínculos oficiales entre ambas naciones.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano informó que los integrantes de la delegación cubana fueron declarados “personas no gratas” y deberán abandonar el país en un plazo máximo de 48 horas.

El Ejecutivo del presidente Daniel Noboa argumentó que la medida se sustenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta a los Estados a retirar el reconocimiento a funcionarios diplomáticos extranjeros.

Como parte de la decisión, el mandatario dispuso además el regreso del embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja, quien ocupaba el cargo desde 2021 y también tenía representación ante Jamaica, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

El decreto presidencial también se apoya en disposiciones de la Constitución ecuatoriana que establecen que el presidente ejerce la función ejecutiva y tiene la facultad de nombrar o remover a funcionarios públicos.

La decisión ocurre pocos días antes de que Noboa viaje a Estados Unidos para participar en una cumbre con presidentes de América Latina convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Con esta determinación, Ecuador abre un nuevo frente de tensión diplomática en la región, luego de que el país ya mantenga relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua tras diversas controversias políticas ocurridas en los últimos años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios