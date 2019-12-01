Expulsa Ecuador a personal diplomático de Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:17:02

Quito, Ecuador, a 4 de marzo de 2026.- El gobierno de Ecuador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba luego de ordenar la expulsión de todo el personal diplomático de la isla en Quito, incluido el embajador Basilio Gutiérrez. La decisión también contempla el retiro del representante ecuatoriano en La Habana, con lo que se formaliza el fin de los vínculos oficiales entre ambas naciones.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano informó que los integrantes de la delegación cubana fueron declarados “personas no gratas” y deberán abandonar el país en un plazo máximo de 48 horas.

El Ejecutivo del presidente Daniel Noboa argumentó que la medida se sustenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta a los Estados a retirar el reconocimiento a funcionarios diplomáticos extranjeros.

Como parte de la decisión, el mandatario dispuso además el regreso del embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja, quien ocupaba el cargo desde 2021 y también tenía representación ante Jamaica, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

El decreto presidencial también se apoya en disposiciones de la Constitución ecuatoriana que establecen que el presidente ejerce la función ejecutiva y tiene la facultad de nombrar o remover a funcionarios públicos.

La decisión ocurre pocos días antes de que Noboa viaje a Estados Unidos para participar en una cumbre con presidentes de América Latina convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Con esta determinación, Ecuador abre un nuevo frente de tensión diplomática en la región, luego de que el país ya mantenga relaciones rotas con Venezuela, México y Nicaragua tras diversas controversias políticas ocurridas en los últimos años.